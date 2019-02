Au moins 17 morts dans l'incendie d'un hôtel à New Delhi

(Belga) Au moins 17 personnes, dont une femme et un enfant, sont mortes mardi avant l'aube dans un incendie qui a ravagé un hôtel du centre de New Delhi, selon un nouveau bilan. Le chef des pompiers de la capitale indienne fait aussi état de trois blessés.

Les faits se sont déroulés dans l'hôtel Arpit Palace. L'incendie a été maîtrisé après plusieurs heures et 35 personnes ont été secourues par les pompiers, a-t-il ajouté. Un premier bilan faisait état de neuf morts. Selon la presse locale, la femme et l'enfant sont morts lorsqu'ils ont essayé de se sauver en sautant par la fenêtre. Des images ont montré le troisième et dernier étage de l'hôtel en proie aux flammes. Les incendies accidentels sont très courants en Inde, en raison de règles de sécurité très faibles et de l'absence de contrôles. En décembre, huit personnes ont péri et plus d'une centaine ont été blessées dans un incendie qui s'était déclaré dans un hôpital public de Bombay (ouest). (Belga)