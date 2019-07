Au moins 17 personnes tuées dans des coulées de boue au Népal

(Belga) Des coulées de boue ont été provoquées par des pluies intenses au Népal, causant la mort d'au moins 17 personnes et en blessant sept autres, ont annoncé les autorités samedi.

Depuis trois jours, d'intenses précipitations s'abattent sur le Népal, frappant particulièrement la capitale Katmandou et l'est du pays. Sept personnes ont été portées disparues et d'autres ont été sauvées en divers endroits, selon la police. Une dizaine d'autoroutes ont été endommagées par les inondations et coulées de boue. Les prévisions météorologiques tablent sur des pluies continues et des vents violents tout le weekend dans le pays. Le bureau météorologique avertit que les niveaux d'eau de plusieurs rivières dans le sud-est du Népal ont atteint des niveaux dangereux. La mousson, qui dure de juillet à septembre, déclenche chaque année des coulées de boues et inondations mortelles au Népal.