Au moins 18 morts dans l'incendie d'un hôtel du nord-est de la Chine

(Belga) Un incendie samedi matin dans un hôtel en Chine a fait au moins 18 morts selon un premier bilan, a annoncé un média d'Etat.

Le sinistre s'est déclaré dans la nuit au sein d'un établissement de la ville de Harbin, capitale de la province du Heilongjiang (nord-est), a indiqué l'agence Chine nouvelle. "A 10h50 heure locale (04h50 en Belgique), 18 personnes avaient déjà été confirmées mortes. Les opérations de secours se poursuivent", selon le média, qui cite les pompiers de la province. "Une enquête est en cours pour déterminer les causes du départ de feu", précise Chine nouvelle sans fournir d'autre détail. Les incendies mortels sont fréquents en Chine, où les règles de sécurité sont régulièrement négligées. Dix-huit personnes ont été tuées et cinq autres blessées en avril dans l'incendie d'un établissement de karaoké dans le sud du pays. En novembre, un incendie avait fait 19 morts et huit blessés dans une pension du sud de Pékin. Et en mai 2015, 38 personnes avaient trouvé la mort dans l'incendie d'une maison de retraite à Pingdingshan, dans la province du Henan (centre). (Belga)