Au moins 19 morts dans des inondations dans le sud de la Chine

(Belga) Des inondations provoquées par des pluies torrentielles ont entraîné la mort d'au moins 19 personnes dans le sud de la Chine, a rapporté mercredi un média d'Etat.

Les précipitations qui s'abattent depuis une semaine sur la région du Guangxi, frontalière avec le Vietnam, y ont tué 12 personnes et touché plus de 570.000 autres, a indiqué l'agence Chine nouvelle, qui cite le service régional de gestion des situations d'urgence. Les inondations ont entraîné l'écroulement de maisons et des dégâts aux cultures, selon la même source. Dans la province voisine du Guangdong, sept personnes ont été tuées et une autre est portée disparue, les fortes pluies ayant détruit des routes et des habitations. Selon la télévision publique CCTV, 22 provinces du pays sont touchées au total par les précipitations, qui affectent 6,75 millions de personnes et ont provoqué 10 milliards de yuans (1,3 milliard d'euros) de pertes économiques. (Belga)