Au moins 20 morts dans l'explosion d'une bombe près d'un bureau de vote au Pakistan

(Belga) Une bombe a explosé mercredi matin à proximité d'un bureau de vote à Quetta au Pakistan, faisant au moins 20 morts selon les premières informations relayées par la police locale. La ville est située dans la province du Balouchistan, près de la frontière avec l'Afghanistan.

A Quetta, un kamikaze avait tué durant la campagne électorale plus de 150 personnes en marge d'un rassemblement. Selon Mohammed Jaffar, un médecin d'un hôpital de Quetta interrogé par l'agence DPA, 28 personnes, dont des enfants, ont été tuées mercredi, et plus de 40 seraient blessées. Une équipe policière assurant la sécurité du bureau de vote semble avoir été la cible de la bombe. Des policiers feraient partie des victimes, selon un responsable local. Les Pakistanais sont appelés aux urnes mercredi pour les législatives, à l'issue d'une campagne qui a elle-même déjà été entachée par des attentats et des accusations d'interférence de l'armée. Les principaux prétendants au poste de Premier ministre sont l'ex-champion de cricket Imran Khan, du parti PTI, et Shahbaz Sharif, frère de l'ancien chef du gouvernement Nawaz Sharif, à la tête du parti PML-N. Plus de 85.000 bureaux de vote ont ouvert leurs portes à travers le pays. Ils resteront ouverts jusqu'à 18H00 GMT (15h00 en Belgique). Les premiers résultats sont attendus dans la soirée. (Belga)