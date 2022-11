Au moins 32 morts après un glissement de terrain dans l'est du Congo

(Belga) Au moins 32 personnes sont mortes à la suite d'un glissement de terrain dans l'est du Congo, a déclaré lundi un responsable local.

Les fortes pluies ont commencé à tomber jeudi, entraînant des inondations et des coulées de boue dans la ville de Masisi, selon ce responsable. Une grande partie des dégâts se concentre sur les communautés de Rubaya et de Bihambwe, où des dizaines de maisons ont été endommagées, a poursuivi ce responsable Les opérations de sauvetage étaient toujours en cours lundi. La saison des pluies au Congo a commencé en octobre et peut s'étaler jusqu'en mai. (Belga)