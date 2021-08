Au moins dix morts dans un accident de camionnette près de la frontière mexicaine aux Etats-Unis: "Il semble qu'il s'agissait de migrants"

Au moins dix personnes ont été tuées au Texas, près de la frontière avec le Mexique, dans l'accident d'une camionnette transportant une trentaine de personnes qui pourraient être des migrants clandestins, ont indiqué les autorités locales mercredi.

Les autorités texanes ont fait savoir qu'elles enquêtaient sur un "accident majeur" près de la ville de Falfurrias, à quelques kilomètres de la frontière avec le Mexique. Une camionnette Ford roulait à vive allure vers le nord sur une autoroute lorsqu'elle a dérapé, heurtant un poteau électrique métallique et un panneau de signalisation, selon un témoin. "Le chauffeur et neuf passagers sont décédés sur le lieu de l'accident", ont précisé les autorités texanes.



Selon un responsable local, une trentaine de personnes se trouvaient à bord du véhicule. "Il semble qu'il s'agissait de migrants sans papiers, mais nous devons travailler avec les consulats" concernés, a déclaré le porte-parole du Département de la sécurité publique du Texas, le sergent Nathan Brandley, à l'AFP.



L'utilisation de véhicules surchargés est caractéristique du mode opératoire des passeurs de migrants à la frontière entre les deux pays. En mars, un passeur présumé avait été inculpé après la mort de 13 personnes dans la collision entre un poids lourd et un véhicule bondé dans le sud de la Californie.



Les arrivées de migrants aux Etats-Unis avaient nettement diminué pendant la pandémie et ont commencé à remonter légèrement en 2020, avant de bondir depuis la prise de fonction du président Joe Biden. Les républicains l'accusent d'avoir causé un "appel d'air" en assouplissant les politiques migratoires draconiennes de son prédécesseur Donald Trump.