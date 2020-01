Au moins onze morts dans des intempéries dans le sud des Etats-Unis

(Belga) Au moins onze personnes sont mortes ces derniers jours dans le sud des Etats-Unis, où se sont abattues de violentes tornades qui ont également détruit plusieurs maisons et privé d'électricité des milliers de foyers.

Les tempêtes, accompagnées de vents violents, ont touché plusieurs endroits du sud du pays depuis vendredi, et devraient se déplacer vers l'est et le nord dimanche, selon le service national de météorologie, qui a lancé des alertes pour plusieurs Etats. Un policier et un pompier figurent parmi les morts. ils ont été renversés par une voiture au Texas après avoir été appelés sur des incidents de la route, ont indiqué les autorités locales. En Louisiane, un couple a été trouvé mort près de leur mobile home détruit par la tempête, a indiqué le shériff de la région, Bill Davis. "Tout est sens dessus dessous, il y a des débris partout, c'est triste", a-t-il expliqué sur la télévision locale KTBS3. En Alabama, trois personnes ont été retrouvées mortes samedi, et la chaîne locale WHNT News 19 montrait des images de maisons détruites et de lignes électriques coupées. Plus de 200.000 personnes étaient privées d'électricité dimanche matin, la Caroline du Nord et l'Alabama étant les Etats les plus touchés, selon la presse.