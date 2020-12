Au moins onze morts dans un naufrage au large du Venezuela

(Belga) Au moins onze personnes, dont trois enfants, ont trouvé la mort dans un naufrage entre le Venezuela et Trinidad-et-Tobago, a indiqué dimanche un député de cette région côtière du Venezuela, citant un rapport de la police.

"Onze personnes ont été retrouvées mortes, mais on présume que le bateau avait à son bord 30 passagers, ce qui signifie qu'il pourrait y avoir de nombreux disparus", a déclaré à l'AFP Robert Alcala, parlementaire de l'État côtier de Sucre (nord-est), d'où le bateau est supposé être parti. Un rapport de police, transmis à l'AFP par ce député, fait état de corps récupérés par un navire de la marine vénézuélienne à quelque 13 km au large des côtes de Güiria. La police et le gouvernement n'ont pas répondu aux demandes de l'AFP pour confirmer le naufrage. Mais selon des médias locaux, des recherches étaient en cours pour retrouver d'éventuels rescapés ou les corps des disparus. Les corps étaient attachés ensemble quand ils ont été récupérés -apparemment une tentative des victimes pour se protéger de la houle avant le naufrage- et ont été retrouvés dans un état de décomposition avancé. Ils ont été emmenés à la morgue de Güiria, selon M. Alcala. Toujours selon ce parlementaire, le bateau avait quitté le Venezuela le 6 décembre pour Trinidad, où ses occupants auraient été détenus et renvoyés vers leur pays à bord du même navire pour immigration illégale, dans le cadre des mesures mises en place pour limiter le nombre de Vénézuéliens fuyant la crise dans leur pays. Selon l'ONU, plus de cinq millions de Vénézuéliens ont quitté leur pays depuis 2015, contraints par la grave crise politique et économique que traverse le pays. 25.000 d'entre ont fui vers Trinidad et Tobago, pays insulaire de 1,3 million d'habitants. (Belga)