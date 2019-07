Au moins quatre morts dans un séisme aux Philippines

(Belga) Au moins quatre personnes ont été tuées et neuf blessées samedi lorsque deux séismes ont frappé des îles du nord des Philippines, a annoncé la police.

Les séismes ont eu lieu à quelques heures d'intervalle dans la province de Batanes, un groupe de petites îles situé au large de Luzon, la plus grande île des Philippines. Les médias philippins diffusent des images montrant des bâtiments effondrés et des routes endommagées. Les deux séismes successifs avaient des magnitudes respectives de 5,4 et 5,9, selon l'institut américain de géophysique USGS. Ils n'ont pas donné lieu à une alerte au tsunami. Les Philippines se trouvent sur la Ceinture de feu du Pacifique, une zone de forte activité sismique. (Belga)