Au moins sept morts lors d'une flambée de violence en Haïti

(Belga) Au moins sept personnes sont décédées lors d'une vague de protestation qui a éclaté en Haïti après l'annonce d'une hausse des tarifs des carburants, selon différents médias locaux. La police a confirmé que des personnes avaient perdu la vie, sans préciser leur nombre.

Les protestataires s'en sont pris dès vendredi après-midi aux vitrines des magasins de Port-au-Prince, ont incendié des voitures et des pneus et des coups de feu ont été entendus. Les villes de Cayes, Jérémie, le Cap-Haïtien ou Jacmel se sont également embrasées et les aéroports du pays ont été fermés. Dans la foulée, le gouvernement a annoncé qu'il renonçait provisoirement à une hausse de 50% des prix des produits pétroliers. "Nous condamnons les violences et le vandalisme", a déclaré sur Twitter le Premier ministre Jack Guy Lafontant. Haïti est considéré comme le pays le plus pauvre de l'hémisphère ouest. L'Etat des Caraïbes est dépendant des aides étrangères et est meurtri par la corruption et les violences. (Belga)