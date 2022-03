Au moins six écoliers tués dans un accident de bus en Colombie

(Belga) Un accident de bus en Colombie a causé la mort d'au moins six écoliers. Plus de 15 autres enfants et adultes ont aussi été blessés dans l'incident, a confirmé le gouverneur du département de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, sur Twitter.

L'accident est survenu sur la route reliant Laguna de Ortices à San Andres. La cause de l'accident n'est pas encore déterminée. Des accidents de la route graves surviennent régulièrement sur les petites routes dans les Andes, région de ce pays d'Amérique latine.