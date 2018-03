Au moins un blessé dans une sixième explosion au Texas

(Belga) Une nouvelle explosion a fait au moins un blessé mardi dans la ville d'Austin au Texas, où une série de colis piégés a coûté la vie à deux personnes depuis le début du mois, ont rapporté les secours. Cette nouvelle explosion n'est toutefois pas liée à un paquet piégé.

"Le FBI et la police d'Austin répondent au signalement d'une explosion dans le sud d'Austin (...). Les secours font état d'au moins un blessé", a indiqué sur Twitter l'antenne du FBI à San Antonio. Depuis le 2 mars, quatre explosions sont survenues à Austin et une cinquième a touché tôt mardi matin un centre de tri de FedEx à Schertz, à une heure de route d'Austin. L'enquête sur ces colis a fait pour l'instant peu de progrès. Cette sixième explosion n'a toutefois pas été causée par un paquet piégé, mais pas un dispositif incendiaire, ont indiqué le FBI et le bureau des explosifs, alcool, tabac et armes à feu (ATF) dans un communiqué séparé. "En ce moment, il ne semble pas que ce soit lié aux meurtres aux colis piégés", a écrité l'ATF (Belga)