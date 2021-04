Au Nigeria, des plages paradisiaques sont souillées par des déchets plastiques: des bénévoles remplissent des centaines de sacs

Au Nigeria, près de la ville de Lagos, les plages sont jonchées de déchets plastiques rejetés par la mer. Les bénévoles s'activent pour tout nettoyer mais ils ne voient pas la fin de leur mission.

De loin, une plage située près de Lagos au Nigeria a tous les atouts d’un petit coin de paradis. Quelques cocotiers, un sable immaculé, une nature verdoyante. Mais il suffit de s’approcher pour réaliser qu’il n’y a plus une place pour un transat.

"On dirait que la plage a été négligée pendant très longtemps. Il y a beaucoup de travail à faire", souligne Ebube Nwosu. Ce jeune homme fait partie d’une équipe de bénévoles qui habitent à Lagos, la ville la plus peuplée d’Afrique.

Les 20 millions d’habitants y sont très peu informés sur le tri et le recyclage. Une partie de leurs déchets se retrouve dès lors sur cette plage, portés par les marées. "On ne pense pas aux conséquences jusqu’à ce que la pluie commence, on s’étonne que les gouttières se bouchent et qu’il y a beaucoup d’inondations", regrette Chioma Chukwura, une autre bénévole.

En une journée, sous 40 degrés, ces courageux récupèrent 230 grands sacs à ordures. "Nous allons donc les rassembler et une entreprise de recyclage viendra les chercher demain. Donc chaque plastique ici sera recyclé", explique Owoade Yussuf.

Le recyclage rapporte 500 dollars la tonne de déchets vendue. Le tourisme rapporterait bien plus, mais pour cela il faut de la place pour bronzer.