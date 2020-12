Au procès des attentats de janvier 2015, la défense foudroie les "gouffres" de l'accusation

Cinq des 14 accusés: Abdelaziz Abbad, Michel Catino, Said Makhlouf, Metin Karasular et Mohamed Fares au tribunal de Paris, le 3 septembre 2020Benoit PEYRUCQ

"Ce ne sont même pas des zones d'ombre, ce sont des gouffres !" Au procès des attentats de janvier 2015, la défense a attaqué vendredi un dossier d'accusation bâti, selon elle, sur des "hypothèses" et dépourvu de "la preuve".

"Vous avez entendu Madame l'avocate générale vous dire +on vous regarde depuis le monde entier et l'intime conviction vous suffira+". Devant la cour d'assises spéciale de Paris, qui juge depuis le 2 septembre 14 personnes accusées de soutien aux auteurs des attentats, Me Christian Saint-Palais "en tremble".

"Mais ce n'est pas ça le droit pénal !", s'écrie l'avocat qui, à la suite de ses confrères de la défense, exige "la preuve, la preuve, la preuve".

"Oui, la preuve ! Il faut garder cette vigilance jusqu'au bout", adjure le pénaliste, "saisi d'un vertige" devant "un appétit de condamnations", "un besoin de combler le vide", en l'absence des frères Saïd et Chérif Kouachi et d'Amedy Coulibaly, abattus par les forces de sécurité, de la cour qui juge les attaques jihadistes qui ont fait 17 morts et traumatisé la France.

Mardi, le parquet national antiterroriste a requis des peines allant de cinq ans d'emprisonnement à la réclusion criminelle à perpétuité à l'encontre des 14 accusés, "cheville ouvrière" et "base arrière" des attentats de Charlie Hebdo, Montrouge et l'Hyper Cacher.

Dix-sept ans de réclusion ont été réclamés contre Amar Ramdani, l'accusé que Me Saint-Palais défend. Cet ancien codétenu d'Amédy Coulibaly est soupçonné d'avoir aidé son "ami" à acquérir des armes en se rendant à six reprises dans la région lilloise avec Saïd Makhlouf, un cousin éloigné et son voisin dans le box des accusés, entre octobre et décembre 2014.

- "Broderie" -

Tout l'après-midi, Christian Saint-Palais et Daphné Pugliesi, l'autre avocate d'Amar Ramdani, ont tenté de démonter "la thèse" de l'accusation, selon laquelle leur client "connaissait l'idéologie jihadiste" et les projets terroristes du tueur de l'Hyper Cacher.

"Avez-vous un seul témoignage qui vous autorise à le mettre à l'extérieur de notre communauté nationale ? Vous n'en avez aucun", estime Me Saint-Palais. L'association de malfaiteurs terroriste criminelle - passible de vingt ans de prison - "ne peut être retenue que si on a la preuve que Ramdani a eu les confidences que (Coulibaly) passerait à l'acte", insiste-t-il.

Et de "preuve", il n'y en a pas, des "éléments à charge", il n'y en a pas, martèle à son tour Me Pugliesi, une pile de dossiers disposés devant elle.

Longuement, l'avocate décortique un à un les éléments de téléphonie, pointe des "incohérences" sur les voyages dans le Nord, fait valoir qu'aucune "trace papillaire" ne relie Amar Ramdani aux attentats. "Ce qui est terrifiant, c'est qu'on n'apporte aucune preuve et qu'on demande dix-sept ans", grince-t-elle.

Les avocats généraux avaient reconnu des "zones d'ombre" dans le dossier. Mais pour Me Pugliesi, "ce sont des gouffres", et Amar Ramdani doit être "acquitté".

"Le doute, c'est l'acquittement", plaide également l'avocate de Saïd Makhlouf, Me Zoé Royaux, qui dénonce un "dossier friable" et des réquisitions relevant de "l'exercice de broderie".

- "Ça sort d'où ?" -

"Sans en apporter la preuve, l'accusation soutient que M. Makhlouf connaissait Amédy Coulibaly. Mais ça sort d'où ça ?", s'énerve l'avocate, soutenant que son client l'avait vu deux fois sans lui parler.

De même, elle a essayé de battre en brèche un autre élément à charge: la découverte de son ADN sur la lanière d'un taser en possession du jihadiste dans l'épicerie casher.

L'hypothèse d'un "transfert d'ADN" n'a jamais été totalement écartée par les enquêteurs et cet ADN ne doit donc pas être retenu "comme une preuve", défend Zoé Royaux.

Estimant que Saïd Makhlouf avait "déployé beaucoup d'énergie à masquer ses relations avec Amédy Coulibaly" et qu'il avait "sciemment participé" à une association de malfaiteurs terroriste, le parquet antiterroriste avait réclamé treize ans de réclusion à l'encontre de cet ancien ambulancier.

"Parce que le parquet n'est pas sûr de lui, il demande moins pour Saïd Makhlouf et je devrais m'en contenter. Non, je vous demande de rendre la justice, sereinement, sans trembler", lance Me Royaux avant de se rasseoir.

Les plaidoiries de la défense s'achèvent lundi. Verdict attendu mercredi.