Au Venezuela, un hôpital des peluches redonne le sourire aux enfants

Celle-ci doit être envoyée "en chirurgie" et "on va la recoudre ici", lance Judith, bénévole à l'Hôpital des peluches du Venezuela qui, depuis 2017, a réparé et livré aux écoles et associations de quartiers pauvres plus de 30.000 jouets recyclés.

Situé dans la maison de sa fondatrice Lilian Gluck, une enseignante de 63 ans, l’Hôpital des peluches reçoit chaque semaine des centaines de jouets à réparer qu'il faut d'abord trier : Barbie, animaux, Mickey ou jouets pour bébés.

"L'hôpital des peluches fonctionne comme un hôpital, les patients arrivent de la rue", explique Mme Gluck.

"Les patients sont cousus, lavés, réparés, s'il leur manque des yeux nous leur en donnons, leurs cheveux sont peignés, on met un beau ruban et une carte avec un très beau message pour qu'ils en prennent soin et les donnent en cadeau à d'autres enfants quand ils seront grands".

Dans une chambre, plus de 300 peluches attendent d’être recousues. Et dans la pièce qui fait office d'atelier, les bénévoles se partagent les tâches.

Il y a celles qui nettoient les jouets et les cousent soigneusement, quand d’autres s'appliquent à peindre des poupées abîmées.

Et il y a les couturières qui confectionnent les petits costumes, une des tâches préférées de Judith.

L'arrière-grand-mère de 90 ans s'émerveille de la reconnaissance dans les yeux des enfants : "J'adore les voir lorsqu'on arrive et qu'ils savent qu'ils vont recevoir un jouet. Vous ne pouvez pas imaginer les yeux qu'ils ont, c'est un plaisir immense".

Chaque peluche qui sera offerte est soigneusement empaquetée. Chaque détail compte, insiste Lilian Gluck, convaincue que "rendre de la dignité" aux enfants passe par le fait de leur donner des jouets en bon état, emballés avec soin.

- "Droit de jouer" -

Dans un pays où plus de 76% de la population doit faire face à l'extrême pauvreté, selon une étude de l’Université privée Catholique Andres Bello (UCAB), Mme Gluck se défend de concentrer son énergie sur la seule distribution de jouets.

"Nous accompagnons beaucoup de personnes qui offrent de la nourriture, mais nous ne pouvons pas nous arrêter là (...) Nos enfants doivent évidemment manger, mais jouer et rire fait également partie de leurs besoins fondamentaux", affirme-t-elle.

Un point de vue partagé par la pédiatre Maria José Rodriguez, volontaire de l'association depuis que des patients de sa clinique ont reçu des dons de l’Hôpital des peluches.

"Vous ne sortirez pas un enfant de la malnutrition avec une peluche, mais jouer est un besoin fondamental, les enfants doivent avoir ce droit", souligne cette médecin de 47 ans.

Dans une école primaire de Petare, la plus grande favela du pays, Elias, 10 ans, vient de se voir offrir un jouet avec un sac, une boîte de crayons et des bonbons : "peut m'importe qu'il soit recyclé, tant qu’on peut s’en servir pour jouer avec", s’exclame-t-il avec joie.

Le message d'accompagnement dit : "Bonjour, je suis ton nouveau doudou, je suis expérimenté car j’ai déjà joué avec un autre enfant, aime-moi et prends soin de moi. Et quand tu seras grand, tu m’offriras à un autre enfant qui m’aimera comme toi".

La directrice de l'école, Mariligia Moreno, estime qu'il s'agit de nourriture "sentimentale", "émotionnelle" pour des enfants meurtris par l'absence dont font preuve certains parents.

"Un animal en peluche ne va pas compenser cela, mais c'est une façon de les aider à s'exprimer, de prendre soin d'eux, de donner l'amour que peut-être pour le moment ils n'ont personne à qui donner".