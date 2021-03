Au Vietnam, le dur labeur des vendeurs des rues à bicyclette

Mangues juteuses, citrons frais, goyaves et prunes parfumées: à Hanoï, les fruits voyagent empilés à l'arrière des bicyclettes de marchands ambulants qui sillonnent tout le jour la capitale vietnamienne jusque dans ses moindres recoins.

Ces petits vendeurs, en majorité des femmes, commencent leur travail à 3H00 du matin et l'achèvent tard en fin de journée, parcourant quotidiennement plus de quinze kilomètres pour déposer des fruits, mais aussi des légumes et des fleurs, à la porte de leurs clients.

Ces femmes, qui s'abritent du soleil grâce au traditionnel chapeau conique vietnamien, le "Non La", parviennent à gagner jusqu'à huit dollars par jour (6,7 euros) en se faufilant dans les rues.

Leur travail a beau être épuisant, beaucoup y trouvent leur compte avec des salaires dans la capitale qui représentent au moins le double de ceux de la campagne. Au Vietnam, le revenu annuel moyen par tête se situe autour de 2.600 dollars (2.181 euros), selon la Banque mondiale.

La pandémie de Covid-19 a relativement épargné le Vietnam, avec seulement 35 décès pour un peu plus de 2.500 cas. Mais elle pèse tout de même sur les marchands ambulants en raréfiant leurs clients dans des rues moins animées. Ils ont même été brièvement privés de la possibilité de livrer leurs clients à vélo au début de la pandémie.

En avril 2020, le gouvernement a annoncé un plan d'aide de 2,6 milliards de dollars (2,1 milliards d'euros) pour quelque 20 millions de personnes précaires affectées par la pandémie. Mais beaucoup ne sont pas parvenues à avoir accès à ces aides.