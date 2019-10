Au Vietnam, le jeu du croquet en vogue chez les retraités

Le croquet, passe-temps longtemps cantonné à l'Europe et à l'Amérique du Nord, fait de plus en plus d'adeptes au Vietnam où les retraités se réunissent pour discuter des matchs amicaux afin de se maintenir en forme sans trop d'efforts physiques.

Dans le district de Soc Son dans la banlieue de Hanoï, un groupe de personnes âgées se retrouvent pratiquement tous les jours sur un terrain poussiéreux à proximité d'une pagode. Le plus vieux à 93 ans.

"Nous n'avons pas besoin de beaucoup bouger quand nous jouons au croquet (...) et cela fait aussi travailler notre cerveau", raconte à l'AFP l'un des joueurs, Nguyen Van Tuu.

"Nous sommes accros à ce sport", relève de son côté Le Thanh Do, un ex-militaire âgé de 66 ans. "Si un jour nous ne pouvons pas jouer à cause de la pluie, cela nous manque vraiment".

Le jeu, qui consiste à pousser à l'aide de maillets des boules à travers des arceaux, se pratique ici sur un terrain sableux.

Plébiscité au XIXe siècle par les classes aisées en Grande-Bretagne, il est devenu par la suite un passe-temps populaire en Europe et en Amérique du Nord.

Il a été importé dans la banlieue de Hanoï en 1996 par un responsable local qui désirait offrir une activité aux retraités.

Au Vietnam, l'âge de départ à la retraite est de 60 ans pour les hommes et de 55 ans pour les femmes et beaucoup de seniors s'adonnent à une activité physique régulière en extérieur ou dans les clubs de gym qui fleurissent dans les villes.

Le croquet présente plusieurs avantages: il nécessite peu d'efforts physiques, peut se pratiquer partout et le matériel nécessaire reste peu cher.