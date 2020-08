Au Vietnam, un café recueille des chats à adopter

A Hanoï, un nouveau café sert d'abri à une quinzaine de chats abandonnés ou blessés.

"J'essaie d'aider les chats en difficulté, de soigner leurs blessures physiques et mentales", a expliqué avant la journée internationale du chat, célébrée samedi, le propriétaire du café Chez Ngao, Nguyen Thanh Binh, 24 ans. Il recueille des chats et les abrite en espérant qu'ils finiront par trouver une nouvelle maison.

Son café, à but non lucratif, a rapidement attiré les amis des chats après son ouverture le mois dernier. On y trouve du café, mais aussi des félins à caresser, à soigner et, si on le souhaite, à adopter.

"Lorsque je viens dans ce café, je joue avec les chats mais je les écoute, aussi, et sympathise avec eux", raconte une étudiante âgée de 20 ans, Le Hoang Yen.

Au Vietnam, les chats sont souvent des animaux de compagnie appréciés mais ils peuvent aussi être vendus pour leur viande, un mets recherché dans certaines régions du pays. Des voleurs de chats sévissent pour les revendre afin qu'ils soient cuisinés.

Nguyen Thanh Binh s'est décidé à créer son café après avoir vu des chats enfermés dans des cages et d'autres blessés par des voleurs qui tentaient de les attraper.

"Une fois que mes amis et moi avons les chats, nous commençons par conduire ceux qui sont mal en point chez un vétérinaire", décrit-il en caressant un matou blanc et borgne. "Lorsqu'ils vont mieux, je les ramène ici au café pour m'en occuper encore mieux".

Il espère que des clients seront tentés d'en ramener un chez eux et veut aider les chats "à trouver de nouveaux maîtres - des maîtres qui les aiment vraiment".