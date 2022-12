Au Yémen, plus de 11.000 enfants tués et blessés depuis 2015, selon l'ONU

(Belga) Plus de 11.000 enfants ont été tués, mutilés ou blessés au Yémen depuis 2015 et près de 4.000 ont été enrôlés dans la guerre qui ravage ce pays depuis plus de huit ans, a annoncé l'ONU lundi.

Pays le plus pauvre de la péninsule arabique, le Yémen est dévasté depuis 2014 par un conflit qui oppose les Houthis, des rebelles soutenus par l'Iran, et les forces progouvernementales appuyées par une coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite voisine. Parmi les 11.019 petites victimes, 3.774 sont décédées, a précisé le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) dans un communiqué. Le précédent bilan de l'agence onusienne faisait état de plus de 10.200 enfants tués, blessés ou estropiés. Ses nouveaux chiffres, couvrant la période de mars 2015 au 30 septembre 2022, ne prennent en compte que les cas vérifiés par l'organisation. Le bilan réel est donc "vraisemblablement beaucoup plus élevé", relève l'Unicef. Durant cette période, 3.995 enfants ont été recrutés: 3.904 garçons pour prendre part aux combats et 91 filles sur des postes de contrôle ou pour participer à certains événements. En outre, "des centaines de milliers (d'enfants) sont en danger de mort à cause de maladies qui pourraient être évitées ou de la famine", affirme, dans le communiqué, la directrice générale de l'Unicef Catherine Russell, qui réitère un appel à l'aide humanitaire pour le Yémen. L'Unicef dit avoir un "besoin urgent" de 484,4 millions de dollars (460 millions d'euros) pour répondre à la crise humanitaire.