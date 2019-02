Aucun différend entre le prince Laurent et le Roi sur le courrier envoyé à Charles Michel

(Belga) Le prince Laurent indique samedi dans un communiqué envoyé à l'agence Belga qu'il n'y a "aucun différend avec son frère, SM le Roi, à propos du courrier que le Prince a envoyé au Premier ministre le 24 janvier dernier". Le prince réagissait à un article relatant un différend avec le Roi à la suite de l'envoi d'un courrier au Premier ministre lui réclamant que le gouvernement procède au dégel de fonds libyens qui font l'objet de sanctions internationales.

"Ce courrier concerne exclusivement le Prince, et contrairement à ce qu'affirme l'article en question, entre autres inexactitudes, il n'a donc même pas eu d'entretien à ce sujet avec SM le Roi", souligne le prince dans son communiqué. "SAR le Prince Laurent regrette qu'un article de presse racoleur et mensonger ait été repris dans d'autres médias sans vérification". Dans la lettre envoyée au Premier ministre, le frère du Roi se dit victime de "discrimination" et vise en particulier le ministre des Affaires étrangères, Didier Reynders. Le prince essaie, en vain, depuis plusieurs années d'obtenir l'exécution d'un arrêt rendu en sa faveur par la Cour d'appel de Bruxelles en 2014 dans un dossier qui l'oppose à l'Etat libyen. Plusieurs millions d'euros seraient en jeu dans une opération jamais réalisée de reforestation en Libye à laquelle l'asbsl GSDT du prince participait. (Belga)