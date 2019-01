Aucun signe des mineurs piégés en Inde, l'espoir de les retrouver vivants s'amenuise

(Belga) Les plongeurs de la marine indienne qui avaient lancé une importante opération pour tenter de retrouver les 15 hommes piégés depuis plus de deux semaines dans une mine de charbon inondée du nord-est du pays n'ont pas pu les localiser, ont indiqué les autorités locales mardi. Leurs proches perdent peu à peu espoir de les revoir en vie.

Le 13 décembre dernier, l'eau d'une rivière voisine s'est engouffrée dans cette mine illégale, profonde de 106 mètres, qui se trouve dans l'État de Meghalaya. Depuis ce jour-là, aucun des 15 mineurs piégés n'a donné signe de vie. Les travaux de secours se sont intensifiés le week-end dernier après que les autorités ont mobilisé des plongeurs de la marine et des pompes de grande puissance pour extraire l'eau. "Les plongeurs ont atteint le fond du puits principal mais n'ont pas pu retrouver les mineurs. Malgré l'eau trouble, ils ont trouvé une structure en bois avec du charbon en-dessous", a expliqué le porte-parole des opérations de sauvetage, R Susngi. "Les plongeurs ne peuvent pas opérer dans une zone aussi étroite avec des rochers qui pourraient endommager leurs combinaisons. L'objectif est maintenant de pomper une partie de l'eau qui se trouve à près de 50 mètres de profondeur pour pouvoir y entrer à nouveau mais les opérations sont entravées en raison d'accrocs techniques au niveau des pompes", a-t-il ajouté. Les proches des mineurs qui se trouvaient sur le site ont perdu l'espoir d'encore retrouver des survivants et sont rentrés chez eux. En plusieurs jours de recherche, seuls trois casques ont été retrouvés. "Mais nous espérons que les mineurs auront peut-être trouvé une poche d'air à l'intérieur et qu'ils ont survécu. Nous poursuivrons nos efforts", a souligné le porte-parole des opérations de sauvetage.