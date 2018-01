Audiences: nouveau plus bas d'Europe 1

L'audience d'Europe 1 a chuté à un nouveau plancher historique, à 6,6% d'audience cumulée en novembre-décembre (-1,5 point sur un an), tandis que RTL (-0,6 point à 12,1%) reste la radio la plus écoutée de France mais réduit son avance sur France Inter (+0,1 point à 11,3%), selon Médiamétrie.

Selon ces chiffres publiés jeudi, franceinfo (-0,4 pt à 8,5%) et RMC (-0,7 pt à 7,4%) ont également vu leur audience reculer.

Côté musicales, NRJ reste la première station (-0,2 pt à 10,5%), devant Skyrock (+0,5 pt à 6,5%) et Nostalgie (-0,1 pt à 6,2%).

Europe 1, qui avait recruté Patrick Cohen, journaliste vedette de France Inter, et renouvelé en profondeur sa grille à la rentrée de septembre pour se relancer, touche ainsi un nouveau plancher historique, enfonçant son précédent plus bas (7,1%) enregistré au printemps 2017.

Et pour la première fois, Europe 1, déjà distancée l'an dernier par franceinfo et RMC, se retrouve devancée par France Bleu (stable à 7%), et tombe ainsi à la septième place au classement national des radios (toutes catégories confondues).

"C'est notre plus mauvais résultat, mais tout ça n'est pas anormal, nous sommes dans une phase de reconstruction. L'état d'Europe 1 nécessitait une refonte de fond, avec le risque de perdre un peu avant de rebondir et de se redéployer. Il faut accepter de perdre avant de regagner", a commenté à l'AFP Frédéric Schlesinger, vice-PDG de la station du groupe Lagardère.

"Nous sommes aujourd'hui des challengers et nous devons prendre des risques, et c'est ce que nous faisons en ayant renouvelé à 90% notre grille des programmes", a-t-il déclaré. "C'est un projet ambitieux et qui nécessitera du temps, comme je l'ai déjà dit c'est un projet à trois ans", a ajouté le dirigeant.

En revanche, les deux stations musicales de Lagardère, Virgin Radio et RFM, progressent de 0,2 point chacune, à 4,8% et 4,3% respectivement.

Parmi les autres mouvement notables, France Culture grimpe de 0,2 point à 2,5%, ce qui constitue un record historique pour la station.