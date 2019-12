Aude, une touriste belge, s'apprête à fêter le Nouvel An en Australie: "Les incendies sont proches, ça se ressent dans la qualité de l'air"

Malgré les incendies préoccupants sur son territoire, l'Australie s'apprête à fêter la nouvelle année avec 10 heures d'avance sur nous. C'est le cas pour Aude Quinet qui a réservé sa place pour assister à l'incroyable feu d'artifice de Sydney avec une vue imprenable sur le célèbre Opéra. "Nous sommes là depuis des heures, à l'heure à laquelle je vous parle il est 19h30. On attend 21h pour vivre un premier feu d'artifice pour les enfants qui doivent aller se coucher tôt. Mais le clou du spectacle, c'est évidemment à minuit", explique Aude.

Selon Aude, la météo d'aujourd'hui a permis aux autorités de maintenir le feu d'artifice de la nouvelle année. Elles ont pourtant hésité pendant longtemps avant de le confirmer. "Certains visiteurs qui ont payé cher pour venir passer le Nouvel An ici m'ont même dit qu'ils comprendraient si Sydney ne fait pas la fête aujourd'hui. Tout le monde se sent concerné", indique la ressortissante belge.

Sydney se situe en réalité dans l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud qui est le foyer d'incendies depuis des semaines. "À Sydney, on est à plus ou moins 130 kilomètres des incendies", précise Aude. Les habitants et visiteurs se sentent donc extrêmement concerné par cette problématique, mais compte bien la laisser de côté le temps d'une soirée. "Ici, l'esprit est à la fête. Même si tout le monde garde en tête les incendies et tous ces gens qui en souffrent. On sent que Sydney a besoin de se détacher un peu de tout ça le temps d'une soirée", pense Aude.

"Demain, tout le monde retombera les pieds sur terre, car la qualité de l'air sera moins bonne qu'aujourd'hui. La réalité reviendra au galop pour nous rappeler cette situation que vit l'Australie actuellement. Les incendies sont proches, ça se ressent dans la qualité de l'air", conclut Aude.