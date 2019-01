Australie: arrestation d'un homme soupçonné d'avoir envoyé des colis suspects

(Belga) La police australienne a arrêté un homme soupçonné d'avoir envoyé plusieurs dizaines de colis suspects à des ambassades et à des consulats en Australie, ont annoncé jeudi des responsables.

Cet homme âgé de 48 ans a été arrêté mercredi soir à son domicile dans l'Etat de Victoria, dans le sud-est de l'Australie, ont indiqué ces responsables. Il est soupçonné d'avoir envoyé 38 colis suspects dans des ambassades et des consulats à Melbourne, Canberra et Sydney. Le suspect a été arrêté quelques heures après l'arrivée dans plusieurs consulats de Melbourne, capitale de l'Etat de Victoria, de colis dont les contenus sont encore en cours d'examen pour déterminer leur nature. La police a jusqu'à présent récupéré 29 des colis et a identifié "tous les destinataires". Elle a déclaré qu'il n'y avait "pas de danger en cours pour le public" pour les neuf colis encore manquants. Le suspect doit être présenté à un tribunal de Melbourne dans la journée de jeudi et y être inculpé pour l'envoi de matériaux dangereux par la poste. Ce délit est puni d'un maximum de 10 ans de prison, a indiqué la police. L'alerte a été donnée mercredi lorsque les services d'urgence se sont rendus dans une série de bâtiments diplomatiques de Melbourne qui avaient reçu des colis contenant des substances suspectes. Il n'y avait aucune logique apparente dans la liste des pays visés, avec des colis arrivés notamment dans les consulats des Etats-Unis, de Chine, d'Italie, d'Inde, du Japon et de Nouvelle-Zélande. Il n'y a pour le moment aucune indication que les colis aient pu être dangereux, mais la police a indiqué que des examens scientifiques se poursuivaient jeudi pour déterminer la nature de leurs contenus. Selon la police, une substance trouvée lors de ces examens semble provenir du domicile du suspect. Les premiers colis ont été trouvés au début de la semaine dans trois consulats ou ambassades à Sydney et à Canberra, ce qui a conduit mardi le ministère australien des Affaires étrangères à envoyer des notes à toutes les missions diplomatiques "les avertissant de la possibilité de l'arrivée de colis suspects acheminés par la poste".