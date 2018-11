Australie: Arrestations de trois hommes suspectés de terrorisme à Melbourne

(Belga) Trois hommes ont été arrêté durant une série d'opérations anti-terrorisme à Melbourne mardi, a indiqué la police australienne. Le trio est suspecté d'avoir préparé une attaque terroriste de masse dans le pays alors qu'ils s'apprêtaient se procurer des armes à feu.

Les trois hommes privés de liberté, de 30, 26 et 21 ans, ont tenté de se procurer une arme semi-automatique pour tuer un maximum de gens dans un endroit fort fréquenté, suspecte la police. Il semble que les individus n'avaient pas encore déterminé de lieu pour mener une telle attaque. Les suspects sont tous Australiens, d'origine turque, et faisaient l'objet d'une surveillance de la police depuis le mois de mars à tel point que leurs passeports avaient été annulés. Ils sont suspectés d'avoir été inspirés par le groupe terroriste Etat islamique. Les forces anti-terrorisme australiennes sont passées à l'action en relevant que les trois hommes s'apprétaient à acheter cette arme. Toutefois, ils n'avaient pas d'historique judiciaire hormis l'un d'entre eux pour une infraction routière mineure en 2007. Le recours aux communications cryptés a rendu le travail des renseignements plus difficile pour mettre à jour leurs ambitions. La police assure que toute menace est désormais écartée. La semaine précédente, Melbourne a été la cible d'un incident à caractère terroriste. Hassan Khalif Shire Ali, 30 ans, d'origine somalienne, a tué une personne et blessé deux autres à coups de couteau avant d'être abattu par la police. Il avait au préalable incendié son véhicule rempli de bouteilles de gaz. En début de mois, trois personnes ont été jugées coupables de préparer une attaque terroriste dans le centre de Melbourne durant les fêtes de fin d'année 2016. Cette semaine, le conducteur James Gargasoulas, 28 ans, a été reconnu coupable d'avoir foncé délibérément dans la foule au coeur de Melbourne tuant six personnes et blessant 27 autres. Cette attaque à la voiture bélier n'avait toutefois pas de rapport avec le terrorisme. (Belga)