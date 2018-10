Australie: Bolt titulaire pour la première fois vendredi avec les Mariners

L'ancien roi du sprint Usain Bolt devrait être titulaire pour la première fois vendredi avec son club australien de football des Central Coast Mariners en match amical contre South West United, a-t-il annoncé lui-même mercredi.

"Pour moi, c'est toujours un bon point, lorsque l'entraîneur est suffisamment satisfait de votre niveau de forme pour vous mettre dans l'équipe de départ", a déclaré la superstar jamaïcaine en expliquant avoir été informé par le coach de sa titularisation.

"Je suis tout simplement heureux de saisir ma chance et de débuter, et de donner le meilleur de moi-même", a ajouté Bolt.

"Je pense que (ce match) va être déterminant en e qui concerne la suite que le club veut donner à ma carrière. Aussi, pour moi, c'est un match très important", a souligné le détenteur des records du monde du 100 m (9.58) et du 200 m (19.19), qui a assuré avoir nettement progressé à l'entraînement.

"Mes mouvements et ma touche de balle sont nettement meilleurs aujourd'hui. J'ai appris comment me placer et où placer le ballon", a expliqué l'octuple champion olympique.

Bolt avait fait ses débuts avec les Mariners le 31 août, mais n'était entré en jeu qu'à la 71e minute contre une formation d'amateurs.