Australie: des chercheurs vont tester la "reconnaissance faciale" des koalas

Des chercheurs australiens vont tester un dispositif de "reconnaissance faciale" des koalas dans l'objectif de mieux connaître et de mieux protéger cette espèce, a annoncé jeudi l'Université de Griffith.



Des chercheurs de l'Université de Griffith souhaitent mettre à profit l'intelligence artificielle pour reconnaître chaque marsupial qui emprunte, dans l'Etat du Queensland (nord-est), les passages à faune. Des passages souterrains et des ponts ont été construits sur des routes très fréquentées situées à proximité des habitats des koalas afin de leur offrir un itinéraire plus sûr, à l'écart des voitures.

Le professeur Jun Zhou, qui dirige cette étude pilote, espère que l'intelligence artificielle permettra de ne plus avoir à contrôler les caméras afin de savoir quelles espèces utilisent ces écoducs. "Maintenant, avec l'intelligence artificielle qui se développe à toute vitesse depuis dix ans, la technologie est suffisamment performante pour reconnaître non seulement les koalas, mais chaque individu de cette espèce qui utilise ces passages", estime-t-il.

Ces données devraient permettre de mieux comprendre la manière dont les koalas utilisent les passages à faune et si ces derniers peuvent aider à prévenir toute collision avec des véhicules. Ce projet, financé par le gouvernement, doit permettre l'installation en juillet d'une vingtaine de caméras près de Brisbane. La population de koalas, victimes du changement climatique, de la perte de leur habitat, des attaques de chiens, des accidents de voiture et de maladies, connait un déclin spectaculaire.

Les immenses incendies de forêt qui ont dévasté en 2019 et 2020 l'immense île-continent ont largement contribué à accélérer ce phénomène.