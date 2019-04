Australie: des élections législatives auront lieu le 18 mai

(Belga) Des élections législatives fédérales auront lieu le 18 mai en Australie. Le Premier ministre Scott Morrison, qui dirige une coalition minoritaire, l'a annoncé jeudi après une rencontre avec le gouverneur général Peter Cosgrove, représentant de la reine d'Angleterre (le chef de l'Etat en Australie), afin de dissoudre la chambre basse du parlement et convoquer des élections.

Scott Morrison a ainsi donné le coup d'envoi de la campagne électorale, qui s'articulera autour du climat et de l'économie. "Nous vivons dans le meilleur pays au monde", a-t-il déclaré tout en affirmant que l'avenir du pays dépendait d'une économie forte. Son gouvernement conservateur sera dorénavant en affaires courantes. L'Australie compte quelque 16 millions d'électeurs et le vote y est obligatoire. Lors des élections, 151 sièges de la chambre des représentants seront mis en jeu, un de plus que lors des dernières élections en raison de la croissance démographique. Le gouvernement australien est formé par le parti qui est capable de composer une majorité d'au moins 76 sièges dans la chambre basse. (Belga)