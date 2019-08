Australie: l'appel du cardinal Pell contre sa condamnation pour pédophilie rejeté

(Belga) Un tribunal australien a rejeté l'appel du cardinal Pell contre sa condamnation pour pédophilie. L'homme continuera donc de purger sa peine de six ans de prison pour abus sexuel d'enfants.

"Il continuera à purger sa peine de six ans d'emprisonnement", a annoncé la juge Anne Ferguson, en rejetant les 13 appels interjetés par les défenseurs du prélat australien de 78 ans, ancien numéro trois du Vatican. Une importante foule de victimes, de militants, d'avocats et de journalistes s'était rassemblée devant le palais de justice de Melbourne pour attendre le verdict, rendu par les trois juges d'appel après deux mois de délibéré. Plus haut représentant de l'Eglise catholique jamais condamné pour viol sur mineur, le cardinal Pell, qui clame son innocence, a été reconnu coupable en décembre de cinq chefs d'accusation, notamment d'avoir imposé une fellation en 1996 à un garçon de 13 ans et de s'être masturbé en se frottant contre l'autre. Les faits avaient eu lieu dans la sacristie de la cathédrale St Patrick de Melbourne, dont Mgr Pell était l'archevêque, où les deux victimes s'étaient cachées pour boire du vin de messe. Deux mois plus tard, M. Pell, alors archevêque de Melbourne, avait poussé l'un des adolescents contre un mur et lui avait empoigné les parties génitales. Le cardinal a la possibilité de former un pourvoi en cassation devant la Haute Cour d'Australie, la plus haute juridiction du pays. (Belga)