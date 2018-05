En Australie, la tuerie de Margaret River a décimé toute une famille

Les sept personnes retrouvées mortes dans une propriété rurale près de Margaret River en Australie étaient issues de trois générations d'une même famille, a annoncé samedi la police au lendemain de la découverte de la pire tuerie dans le pays depuis 22 ans.



Parmi les victimes, tuées lors de meurtres suivis de suicide a confirmé à la presse le commissaire Chris Dawson, figuraient Katrina Miles, 35 ans, et ses quatre enfants --trois garçons et une fille, âgés de huit à 13 ans. Leurs corps ont été retrouvés dans un abri d'une propriété rurale à Osmington, près de la région viticole réputée de Margaret River dans l'ouest de l'Australie.



Les deux autres victimes sont les parents de Katrina Miles, Cynda Miles, 58 ans, dont le corps a été retrouvé dans la maison principale, et Peter Miles, 61 ans, dont la dépouille a été découverte à l'extérieur.





"Nous ne sommes pas à la recherche d'autres suspects"

Trois armes à feu avec des permis au nom de Peter Miles ont également été retrouvées, a ajouté le commissaire.



Selon lui, il est trop tôt pour identifier quel membre de la famille est à l'origine de la tuerie.



"La police ne croit pas que d'autres personnes soient impliquées dans ce meurtre", a-t-il souligné. "Nous ne sommes pas à la recherche d'autres suspects".



La police avait été alertée par un appel téléphonique, émis depuis la propriété par une "personne de sexe masculin", apparemment le tueur, a précisé Chris Dawson.





La pire tuerie en Australie depuis le massacre de 1996

La police a diffusé un communiqué de proches de la famille, anonymes, expliquant être "anéantis par cet événement. Nous sommes sous le choc et encore en train d'essayer de comprendre ce qui a pu se passer".



Ce genre de tuerie est rare en Australie où les lois sur les armes à feu sont très strictes. Toutes les armes doivent être enregistrées mais bon nombre sont importées illégalement dans l'immense pays-continent par le crime organisé.



Il s'agit de la pire tuerie en Australie depuis un massacre qui avait fait 35 morts en 1996 à Port Arthur, en Tasmanie.



Selon les médias locaux, Katrina et Cynda Miles avaient posté des messages sur Facebook faisant référence aux enfants comme étant tous autistes et scolarisés à la maison.





Des voisins attentionnés

Une voisine a expliqué au journal The West Australian avoir été réveillée par des tirs espacés aux alentours de 4 heures du matin vendredi (20h00 GMT jeudi), mais avoir pensé qu'il s'agissait de quelqu'un tirant sur des kangourous, nombreux dans le secteur.



Felicity Hanes, une voisine, a déclaré à la chaîne australienne ABC que la famille concernée était "des voisins attentionnés".



"Ils étaient très engagés dans la communauté, ils faisaient de leur mieux pour qu'elle soit sûre, c'est pour cela que c'est si choquant", a-t-elle dit.



Osmington, au sud de Perth, est une destination touristique prisée pour son vin, son surf et la beauté de ses paysages.