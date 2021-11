Australie: le suspect dans la disparition d'une fillette n'est pas un proche et a agi seul

(Belga) Le suspect de 36 ans arrêté dans le cadre de la disparition d'une petite fille de 4 ans en Australie-Occidentale le 16 octobre, et retrouvée vivante mercredi, n'est pas lié à la famille de la victime, selon la police australienne.

La police, qui a retrouvé la petite Cleo dans une maison de Carnarvon "saine et sauve", estime que le suspect a agi seul. L'homme reste privé de liberté et devrait être prochainement inculpé. Cependant, il a été hospitalisé par deux fois au cours de sa détention par précaution, pour des blessures qu'il s'est infligées, a communiqué la police australienne jeudi. Si bien qu'il n'a pas encore pu être inculpé, car il doit encore être entendu davantage et la police est tenue d'attendre qu'il soit en bon état physique et mental. La police a encore diffusé l'enregistrement audio du moment où la fillette a été retrouvée par les policiers, qui lui ont demandé son nom pour s'assurer qu'ils avaient bien retrouvée la malheureuse, 18 jours après sa disparition. Cleo Smith avait disparu alors qu'elle campait avec sa famille en Australie-Occidentale. D'importantes recherches aériennes, maritimes et terrestres impliquant une centaine de policiers avaient aussitôt été déclenchées. La fillette a été retrouvée par la police dans une maison fermée à clé de Carnarvon à 01h00 du matin mercredi , près de l'endroit où elle avait été vue pour la dernière fois 18 jours auparavant, a indiqué la police. Cleo a rejoint ses parents peu de temps après. "Notre famille est à nouveau au complet", s'est réjouie sa mère, Ellie Smith, dans un message accompagnant une photo de sa fille publiée sur Instagram. (Belga)