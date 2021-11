Australie: le suspect de l'enlèvement de la petite Cleo a été inculpé

La justice australienne a inculpé jeudi l'homme de 36 ans suspecté d'avoir enlevé une enfant de 4 ans en Australie-Occidentale le 16 octobre. La petite Cleo Smith avait été retrouvée vivante mercredi dans une maison de Carnarvon, près de l'endroit où elle campait avec sa famille.



Le trentenaire, qui aurait agi seul et n'est pas lié à la famille de la victime selon l'enquête, est l'unique suspect dans cette affaire qui a secoué l'île-continent.

L'enlèvement n'aurait pas été planifié, selon le commissaire Rod Wilde, responsable de l'enquête. Inculpé de plusieurs charges, dont enlèvement forcé d'un enfant de

moins de 16 ans, il est maintenu en détention jusqu'à sa prochaine comparution, le 6 décembre.

Cette inculpation intervient plusieurs jours après l'arrestation du suspect, car ce dernier avait été blessé durant son interpellation et avait dû être hospitalisé. L'enfant a elle aussi été hospitalisée pour subir des examens médicaux. Elle semble bien se porter, selon la police. La mère de Cleo s'était réveillée à vers 06h00 le 16 octobre pour découvrir que la tente familiale était ouverte et que sa fille aînée avait disparu, ce qui avait déclenché d'importantes recherches terrestres, aériennes et maritimes. Les opérations avaient mobilisé une centaine de policiers durant deux semaines.