Australie: plus de 200 arrestations dans des manifestations anticonfinement

Plus de 200 personnes ont été arrêtées samedi après de violents affrontements entre des manifestants opposés au confinement et la police dans les deux plus grandes villes australiennes, Sydney et Melbourne, a annoncé la police.



L'Etat de Nouvelles Galles du Sud, où se trouve Sydney, a enregistré samedi 825 nouveaux cas en 24 heures, un record pour le pays, au lendemain de la prolongation jusqu'à fin septembre du confinement de la ville, imposé en juin, pour enrayer la propagation du variant Delta. "Quels que soient nos efforts, même si 99% des gens font ce qu'il faut, il y a un élément de Delta que personne ne contrôle", a déclaré la Première ministre de Nouvelles Galles du Sud, Gladys Berejiklian, aux journalistes. "Le meilleur moyen pour retrouver notre liberté est de nous assurer que nous soyons vaccinés".

Un regain épidémique dans l'Etat de Victoria, où se trouve Melbourne, a aussi provoqué samedi une extension du confinement dans tout cet Etat. Des milliers de personnes ont exprimé samedi leur colère à Melbourne lors d'une manifestation contre le confinement. La police a utilisé du gaz au poivre lors d'affrontements violents avec des manifestants.

Sept policiers ont été blessés et plus de 200 personnes arrêtées, lors de cette manifestation qualifiée de "violente et illégale" par la police de l'Etat de Victoria dans un communiqué. "S'il y avait des manifestants pacifiques présents, la majorité de ceux qui y ont participé avaient des intentions violentes", a-t-elle affirmé.

A Sydney, plus de 1.500 policiers ont été mobilisés, érigeant des barrages routiers et arrêtant des dizaines de personnes sur les quelque 250 présents, a indiqué la police de Nouvelles Galles du Sud. Des rassemblements anti-confinement ont également eu lieu à Brisbane. Depuis le début de la pandémie, l'Australie a enregistré plus de 42.000 cas de Covid-19 avec 974 décès, pour une population de 25 millions d'habitants.

Outre le confinement imposé fin juin à Sydney, les restrictions ont été étendues à deux Etats et la capitale australienne Canberra, affectant plus de 15 millions de personnes. A ce jour, à peine 30% de la population a reçu deux doses de vaccin, et la progression du variant Delta met en péril les coûteux efforts imposés pour éradiquer complètement le Covid. La campagne de vaccination à l'échelle nationale a accéléré ces dernières semaines, les autorités fixant un objectif de plus de 70% de vaccinés avant d'assouplir les restrictions.