Australie: tollé face à la "légereté" de la peine contre un tueur de manchots

Un jeune homme qui avait matraqué à mort six manchots pygmée a été condamné lundi par un tribunal australien à 49 heures de travaux d'intérêt général, au grand dam des écolologistes qui ont dénoncé la légèreté de la peine.

En 2016, Joshua Jeffrey, 20 ans, avait frappé les oiseaux de mer à coups de bâton à Sulphur Creek, en Tasmanie, en compagnie de deux autres personnes, alors qu'il était ivre. Il a été reconnu coupable de "cruauté aggravée" par un tribunal de Burnie.

La magistrate Tamara Jago a dénoncé un "acte insensible" contre "des manchots vulnérables", soulignant que le prévenu n'avait manifesté aucun remords, a rapporté le journal Hobart Mercury.

Le journal ajoute que la juge a tenu compte "des limitations intellectuelles" du prévenu en prononçant la sentence, qui a été assortie du paiement des frais de justice de 82,15 dollars australiens (52 euros).

Son avocat avait expliqué qu'il souffrait de problèmes mentaux depuis l'enfance, d'après le groupe de médias ABC.

L'association Birdlife Tasmania a dénoncé un jugement "sans aucune valeur de dissuasion".

"Cela n'empêchera pas quelqu'un d'aller faire exactement la même chose à l'avenir", a déclaré son directeur Eric Woehler, spécialiste internationalement reconnu des oiseaux de mer.

"Ce jugement accorde à la faune sauvage précieuse de Tasmanie une piètre valeur. C'est un précédent inquiétant pour les attaques futures contre notre faune sauvage", a-t-il ajouté.

Les six manchots sont morts de fractures crâniennes. La colonie de Sulphur Creek, estimée à 267 couples, mettra des années à se remettre de l'incident, selon l'expert.

"Avec tant d'autres menaces, comme les filets maillants et les attaques de chien, la dernière chose dont une colonie de manchots a besoin c'est d'une attaque gratuite et cruelle comme celle-ci".

Les manchots pygmée sont la plus petite espèce de manchots. Leur espérance de vie est de 24 ans. On les trouve seulement dans le sud de l'Australie et en Nouvelle-Zélande et la Tasmanie abrite environ la moité de la population totale.