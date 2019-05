Australie: un couple âgé reçoit par erreur un gros paquet de drogue valant des MILLIONS DE DOLLARS

Un couple âgé de Melbourne en Australie a eu la surprise de recevoir par la poste un gros paquet contenant de la drogue d'une valeur de plusieurs millions de dollars, à la suite d'une erreur de livraison, a-t-on appris jeudi auprès de la police.



Après avoir découvert mercredi des sacs de poudre blanche dans le paquet pour lequel ils avaient signé un bon de livraison, le couple a immédiatement prévenu la police.



Le paquet contenait 20 kilos de méthamphétamine, représentant une valeur marchande de 10 millions de dollars australiens (7 millions USD).



Des policiers ont ensuite fouillé une maison située dans un autre quartier de Melbourne où ils ont découvert 20 autres kilogrammes de la même drogue de synthèse et arrêté un homme âgé de 30 ans. Ce dernier a été inculpé jeudi pour l'importation d'une substance interdite et devait comparaître plus tard dans la journée.



La police a demandé que le couple qui l'a involontairement aidée dans cette arrestation ne soit pas identifié, pour protéger sa sécurité.