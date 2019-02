Australie: un réfugié kurde iranien reçoit un prix littéraire richement doté

(Belga) Un demandeur d'asile kurde iranien détenu en Papouasie Nouvelle Guinée en vertu des lois australiennes sur l'asile s'est vu décerner jeudi le prix littéraire le plus richement doté d'Australie pour un livre rédigé sur son téléphone et envoyé par bribes.

Le prix Victoria pour la littérature a été attribué à Behrouz Boochani, retenu depuis 2013 sur l'île de Manus en Papouasie Nouvelle Guinée, selon un communiqué officiel de l'Etat de Victoria, en Australie, publié sur internet. Le lauréat, qui est journaliste et cinéaste, recevra une récompense de 100.000 dollars australiens (72.000 dollars US) pour son livre: "No Friend But the Mountains: Writing from Manus Prison" ("Pas d'amis mais les montagnes: écrits depuis la prison de Manus"). Il recevra également 25.000 dollars australiens supplémentaires au titre des essais. Le prix a été remis au traducteur, Omid Tofighian, qui a travaillé cinq ans avec Boochani pour réaliser le livre, ajoute le communiqué de l'Etat de Victoria. Selon les médias australiens, Boochani a rédigé son livre depuis son téléphone portable et l'a adressé bribe par bribe à Tofighian via la messagerie WhatsApp. Canberra a dirigé pendant des années vers Manus ou Nauru, dans le Pacifique, les demandeurs d'asile cherchant à entrer en Australie par mer, pour que leur dossier y soit traité. Les personnes considérées comme des réfugiés sont interdites d'entrée en Australie. Cette politique de fermeté veut dissuader les candidats à des traversées maritimes périlleuses, mais les Nations unies et les organisations de défense des droits humains dénoncent les conditions de vie dans les camps et des périodes prolongées de détention. (Belga)