Australie: un vétéran de la police démissionne après des posts "racistes et sexistes"

L'un des plus hauts gradés de la police australienne a démissionné après avoir été accusé d'avoir mis en ligne des commentaires racistes, sexistes et vulgaires, qualifiés mardi de "choquants" par son patron.

Le commissaire adjoint de l'Etat de Victoria Brett Guerin a démissionné lundi soir après des informations explosives publiées par The Age, journal de Melbourne, évoquant les nombreux commentaires publiés sur YouTube par "Vernon Demerest", son pseudonyme présumé.

"Son comportement est complètement et totalement inacceptable pour la police de Victoria", a déclaré le commissaire en chef Graham Ashton à la presse. "Il y a beaucoup de gens qui sont choqués. Cela tranche complètement avec ce que nous savons du comportement du commissaire adjoint".

D'après The Age, "Demerest", nom d'un personnage joué par Dean Martin dans le film "Airport" de 1979, tenait sur internet des propos racistes, y compris des références à "ces nuls du tiers-monde" et "ces ploucs indiens et pakistanais".

"Demerest" écrivait aussi des commentaires à caractère sexuel sur des matches sportifs australiens.

Brett Guerin, un vétéran de la police avec plus de 40 ans de carrière à son actif, était déjà suspendu depuis la semaine dernière. Il est sous le coup d'une enquête de l'unité anticorruption de la police après avoir été accusé d'avoir tenu des commentaires vulgaires à caractère sexuel à propos d'une ancienne commissaire de police et un responsable syndical policier.

Il a reconnu sur une radio de Melbourne avoir écrit ces commentaires sous le même pseudonyme, ajoutant qu'il avait honte que sa mère et ses filles puissent les lire.

"Le langage que j'ai tenu (...) était complètement inapproprié, embarrassant et je peux comprendre les gens qui se demandent +Mais que fout ce type?+, a-t-il dit sur 3AW. "J'ai utilisé un faux nom car mon vrai nom aurait été associé à la police de Victoria".

M. Ashton a lui tenu à souligner que ces propos ne reflétaient pas l'esprit de la police. "Nous allons parler aux communautés multiculturelles, avec lesquelles nous travaillons depuis longtemps, pour nous assurer qu'elles savent bien que ce n'est pas représentatif de la police de Victoria".