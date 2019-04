Australie: Une fusillade devant une boite de nuit à Melbourne fait un mort et 3 blessés-2

(Belga) Un homme a succombé à ses blessures, après avoir été victime de tirs, blessant aussi trois autres personnes, devant une boite de nuit à Melbourne (Australie) dimanche matin, rapporte le média public australien ABC.

Le feu a été ouvert vers 03H20 par un homme à bord d'une voiture devant la discothèque Love Machine, dans le quartier de Prahan, de la seconde plus grande ville d'Australie. Plusieurs personnes ont été blessées dans l'incident, dont quatre personnes qui ont été transportées à l'hôpital. Un videur, Narre Warren South (37), était dans un état critique et a succombé à ses blessures, a confirmé la police. Un homme de 28 ans reste en situation critique et deux hommes de 50 et 29 présentent des blessures qui ne font pas craindre pour leurs jours. Il s'agit de deux autres videurs et d'un client attendant de pénétrer dans le club. "Il semblerait que les tirs ont été effectués depuis une voiture sur la foule qui se trouvait à l'extérieur de la discothèque", a déclaré dimanche aux journalistes Andrew Stamper, de la police de l'Etat de Victoria (sud-est), dont Melbourne est la capitale. "C'est un acte épouvantable. C'est une discothèque animée, une des principales de Melbourne dans un des quartiers les plus animés de Melbourne." La police mène l'enquête au sujet d'une Porsche SUV noire qui a été aperçue quittant les lieux lors de l'incident. Ce véhicule a ensuite été retrouvé incendié au nord de Melbourne, a encore indiqué la police australienne dans une déclaration. Les circonstances exactes doivent encore être élucidées. Les enquêteurs travaillent notamment sur la piste de gangs de motards, rapporte le quotidien The Age de Melbourne. Les tueries de masse sont rares en Australie où les lois sur le port d'armes sont rigoureuses depuis la mort de 35 personnes en 1996, à Port Arthur, en Tasmanie. L'année dernière, sept membres d'une même famille ont péri dans l'ouest de l'Australie. Le meurtrier s'est ensuite aussitôt suicidé. Il s'agit de la tuerie la plus meurtrière dans le pays depuis le drame de Port Arthur. (Belga)