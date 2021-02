Auto: Ferrari de retour en Championnat du monde d'endurance en 2023, 50 ans après

Ferrari fera son retour au plus haut niveau du Championnat du monde d'endurance WEC à partir de 2023, dans la nouvelle catégorie reine Hypercar, a annoncé mercredi la célèbre écurie italienne dans un communiqué, un retour attendu depuis 1973.

"Ferrari affirme une fois de plus son engagement sportif et sa détermination à être un protagoniste des grands événements mondiaux du sport automobile", à l'image des 24 Heures du Mans, course phare du WEC, a commenté dans le communiqué John Elkann, président de Ferrari, 5e constructeur à confirmer son engagement en Hypercar.

L'Automobile Club de l'Ouest (ACO), promoteur du WEC, s'est félicité de ce retour: "Ferrari entretient une longue et illustre histoire en Endurance et aux 24 Heures du Mans. La firme de Maranello a remporté à 9 reprises la Classique mancelle, la dernière fois en 1965 lors d'un duel épique contre Ford", rappelle l'ACO.

Ferrari est le 5e constructeur à confirmer son engagement en Hypercar, qui devient en 2021 le plus haut niveau de l'Endurance mondiale, aux côtés de Peugeot, Glickenhaus, Audi, Porsche et Toyota.

Pour l'écurie, ce nouveau programme est l'occasion de diversifier ses activités alors que la Formule 1, principal théâtre des exploits de Ferrari, a instauré cette saison un plafond de dépenses annuel fixé à 145 millions de dollars (120 millions d'euros) par écurie en 2021.