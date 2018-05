Aux États-Unis des parents se débarassent de leurs enfants adoptés: "Il fallait que la maison reste calme et propre..."

Ce soir, le magazine "Reporters" s'infiltre au cœur des familles américaines qui abandonnent leur enfant adoptif.

La famille Mc Bride a adopté Michael il y a six ans. Le courant semblait bien passer, notamment avec ses deux sœurs. Pourtant, un évènement déconcertant a bousculé la vie de l’enfant.

Une nouvelle qui à priori semble être bonne marque le début du cauchemar de Michael. Sa mère tombe enceinte, il est l’enfant de trop. Aussi impensable que cela puisse paraitre, le couple décide de se séparer de lui. Il y a tout juste trois mois, ils lui annoncent ne plus vouloir être ses parents.

Déboussolé et nostalgique, Michael déambule dans la petite chambre où il dort et reçoit des cours à domicile. "Je dormais là et ça c’est le placard … et oui…" dit-il d’une triste voix en soupirant.

"Il fallait que la maison reste calme et propre..." déclare la mère de famille.

