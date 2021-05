C'est une étape du déconfinement que tout le monde attend: la fin du masque chirurgical! Aux Etats-Unis, c'est presque chose faite. Toutes les personnes vaccinées ne seront plus obligées de porter un masque, même en intérieur! Fini aussi la distanciation sociale que ce soit entre collègues ou dans la file d'un magasin.

Une fois totalement vaccinés, plus besoin de porter de masque que ce soit à l'intérieur ou en extérieur, liberté totale de voyager à l'étranger sans avoir à faire de quarantaine et plus besoin de se faire tester si on a été 'cas contact' d'une personne asymptomatique. Tant de récompenses qui motiveront sûrement les Américains les plus récalcitrants à se faire vacciner. C'est en tout cas ce qu'espèrent les autorités sanitaires.

Joe Biden, lui, s'est félicité de ce retour à la vie presque normal. Il est apparu sans masque depuis la Maison Blanche, annonçant que c'était "un grand jour pour l'Amérique" et une grande étape franchie qui a pu être possible grâce à la campagne de vaccination rapide des citoyens américains.

Les Etats-Unis: bon élève de la vaccination? Un peu plus de la moitié des adultes américains ont été vaccinés. Les chiffres concernant les hospitalisations sont au plus bas depuis avril 2020 et les décès en baisse de 80%. Une annonce qui a soulagé les américains même si dans les villes épicentres de la pandémie comme à New York, les précautions resteront encore de mise. Les autorités sanitaires conseillent le port du masque dans les transports en commun et les hôpitaux.