Aux Etats-Unis, il localise le corps d'un homme disparu depuis 22 ans grâce à Google Maps

Il a résolu une affaire judiciaire ouverte 22 ans plus tôt en surfant sur Google Maps. Un homme a permis de localiser le corps d'un homme porté disparu depuis 1997 après avoir repéré sa voiture dans un étang sur Google Maps.

Comme le rapporte la BBC, William Moldt était porté disparu depuis le 7 novembre 1997. L' homme, âgé de 40 ans, n'avait plus donné signe de vie après avoir passé la soirée dans un bar. Aux alentours de 21h30, il avait prévenu sa compagne qu'il rentrait bientôt. Mais après cela, plus aucune nouvelle. La police avait ouvert une enquête mais, faute d'éléments, elle avait été classée.

Cette dernière a finalement connu un rebondissement inattendu le 28 août dernier. Alors qu'il navigue sur Google Maps, un habitant de Moon Bay Circle (dans l'Indiana) croit apercevoir une voiture dans un étang. Après avoir utilisé son drone, ses doutes se confirment et il décide donc de prévenir la police, indique la BBC. Il lui fait part de son étrange trouvaille.





Une identification a été faite



Les autorités se rendent sur place et découvre le véhicule. Celui-ci est extrait du lac. À l'intérieur, des restes humains sont découverts. Une semaine plus tard, une identification est faite. Il s'agit de restes appartenant à William Moldt. Selon les informations rapportées par les enquêteurs, la victime aurait perdu le contrôle de son véhicule et se serait retrouvée dans l'étang. Avec une affaire vieille de 22 ans, des conclusions sont difficiles à apporter. La famille a pu être avertie que le corps de William avait enfin été retrouvé.