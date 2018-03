Aux Etats-Unis, "Les films sur la foi (chrétienne) font désormais aussi bien au box-office que n'importe quel autre genre"

Les films sur la foi chrétienne sont de plus en plus nombreux à Hollywood, dans un pays où le christianisme est très présent, faisant s'envoler cette catégorie qui pèse aujourd'hui des milliards de dollars.

Un succès qui vient contredire la célèbre maxime de Marilyn Monroe: Hollywood, un endroit "où ils vont vous payer 1.000 dollars pour un baiser et 50 centimes pour votre âme".



Jusqu'à la fin des années 1990, seuls quelques films à thèmes religieux étaient tournés chaque année, puis leur nombre s'est envolé et en 2006, on comptait quatre à cinq nouvelles sorties de ce type chaque mois.



"Les films sur la foi (chrétienne) font désormais aussi bien au box-office que n'importe quel autre genre", certifie à l'AFP Paul Dergarabedian de la société spécialisée Comscore.



Mais l'analyste prévient: "Vous ne pouvez pas simplement d'un coup avoir des responsables dans les conseils d'administration disant, +les films sur la foi (chrétienne) sont tendances en ce moment donc il faut en faire un+, il faut être authentique". "Ceux de la communauté religieuse sauront si ce n'est pas vrai", avertit-il.

JC pour jouer Jésus-Christ



La preuve par l'exemple, avec le succès de deux films sur le christianisme sortis récemment.



"I Can Only Imagine" avec Dennis Quaid, un drame suivant les aventures d'un groupe de rock chrétien, s'est classé la semaine dernière sur la troisième marche du podium au box-office nord-américain, engrangeant quelque 38 millions de dollars en deux semaines d'exploitation.



Paul Dergarabedian décrit cette performance surprise au box-office comme l'une des plus marquantes de l'année aux côtés de l'énorme succès "Black Panther", film avec un super-héros noir, en tête du classement cinq semaines d'affilé.



Le film "Paul, Apôtre du Christ", s'est quant à lui hissé à la huitième place, avec 5,2 millions dollars pour le premier week-end d'exploitation. Un lancement au succès modeste mais qui permet néanmoins au film de se classer dans le haut du panier pour une sortie, comparé aux plus de 150 films déjà projetés en salle cette année.



Dans ce long métrage on retrouve Jim Caviezel, Jésus dans le film "La Passion du Christ".



Ce long métrage de Mel Gibson sorti en 2004 est le film sur la foi le plus lucratif de l'histoire. Il avait dépassé les 600 millions de dollars de recettes, soit vingt fois son budget.



"Mel Gibson me voulait pour jouer Jésus Christ, il souhaitait un gars avec les initiales JC qui venait d'avoir 33 ans pour jouer Jésus-Christ. Est-ce une coïncidence? Je ne crois pas", expliquait récemment l'acteur lors d'une conférence, alors que Jim Caviezel est en discussions pour reprendre du service pour la suite de "La Passion du Christ".



D'autres films sur les thèmes religieux ont marqué par leur succès comme "War Room" (2015), qui a engrangé 67,8 millions de dollars malgré des critiques majoritairement négatives. Ou "Dieu n'est pas mort", dont le troisième épisode sort sur les écrans pour le week-end de Pâques. Les deux premiers avaient rapporté respectivement 60,7 millions et 20,7 millions de dollars.



"Je ne suis pas particulièrement religieux mais j'ai du respect pour ce qu'ils sont en train de faire avec ces films", confie, sous couvert d'anonymat, un initié de l'industrie du cinéma.



Les chiffres du box-office de ce genre de films ne sonnent pas gigantesques mais ils ont amassé presque 2 milliards de dollars depuis la fin du 20e siècle, selon le site Box Office Mojo.



C'est sans compter des projets à gros budget qui ne sont pas dits "évangéliques" comme "Ben-Hur" (2016), ou "Tu ne tueras point" (2016).



Et Paul Dergarabedian de conclure: "Il n'y a pas nécessairement besoin que tout le monde voit le film si les personnes influentes au sein des églises à travers tout le pays encouragent leurs fidèles à aller le voir".