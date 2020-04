Aux Etats-Unis, mariages et coronavirus ne font pas bon ménage

Les arrangements floraux étaient commandés, les musiciens et le traiteur réservés de longue date, la robe de mariée et le smoking déjà retouchés... et le coronavirus s'est invité à la noce.

La pandémie de Covid-19 et le confinement ont mis un coup d'arrêt à la cérémonie de mariage de Kinnon Chapman et Cullom Walker prévue le 4 avril, bouleversant les plans du couple comme ceux de dizaines de milliers d'autres à travers les Etats-Unis.

"Nous avons appris une leçon très importante. Il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler", déclare à l'AFP Kinnon Chapman.

Avant l'arrivée du nouveau coronavirus aux Etats-Unis, les professionnels du secteur, dont l'activité est désormais au point mort, estiment que 30.000 unions étaient célébrées dans le pays chaque week-end. Mais la pandémie a transformé en sombres cauchemars les rêves en blanc et projets de lune de miel romantique.

Beaucoup, comme Kinnon et Cullom, ont choisi de se marier malgré tout, à la date prévue et dans l'intimité, pour mieux fêter l'événement avec famille et amis après le retour à la normale. D'autres ont préféré repousser le jour J ou ont choisi de retransmettre la cérémonie sur une plateforme de visioconférence pour partager l'instant avec leurs proches.

- "Ascenseur émotionnel" -

"Ca a été un ascenseur émotionnel", assure Jacqueline Gazette, 30 ans, qui prévoyait de s'unir à son fiancé Bryan Altenhaus le 13 juin, dans le nord de la Californie.

Après avoir longuement hésité, le couple a finalement dû se résoudre à un choix douloureux: repousser le mariage à octobre, dans l'espoir que d'ici là les mesures de confinement auront été levées.

"J'essaye de rester aussi calme et patiente que possible mais il y a eu beaucoup de larmes quand même. C'est quelque chose qu'on préparait depuis si longtemps", explique la future mariée.

"C'est très triste et on attendait ce jour avec impatience mais au bout du compte, la sécurité et la santé de tous est plus importante", reconnaît la jeune femme, employée d'une société technologique à San Francisco.

D'autres ont préféré renoncer à leurs envies de cérémonie fastueuse, devenues soudain indécentes alors que de nombreuses familles se retrouvent en difficulté financière en raison de la pandémie.

Samy Eid et Francesca George attendaient 400 invités en août prochain et avaient réservé leur voyage de noces en France. Les deux amoureux ont abandonné cette idée et organiseront une cérémonie dans l'intimité dès qu'ils recevront leur certificat de mariage.

"Nous allons nous marier immédiatement. Pas de chichis, nous voulons juste célébrer notre amour et commencer notre vie", explique Samy Eid, 39 ans, propriétaire de trois restaurants huppés dans le Michigan.

Pour les sociétés spécialisées dans l'organisation de mariage, la pandémie est dévastatrice et nombre d'entre elles risquent de ne pas s'en relever.

"Je fais ça à plein temps depuis 17 ans et c'est vraiment difficile en ce moment pour un chef d'entreprise dans le secteur événementiel", déclare à l'AFP Christina Romero, patronne de Signature Event, dans le nord de la Californie.

"Les mariages reposent beaucoup sur l'émotion, or les couples sont confrontés à la peur de l'inconnu et se demandent si les prestataires les rembourseront", explique-t-elle.

Mme Romero, dont la société organise aussi des événements pour le compte d'entreprises, s'attend à perdre 50% de son chiffre d'affaires cette année et a déjà dû licencier plus de la moitié de son personnel.

Même si le confinement est levé rapidement, elle pense qu'il lui faudra longtemps pour s'en remettre étant donné les sombres perspectives économiques suscitées par la pandémie et le coût moyen d'une cérémonie de mariage dans la région de San Francisco: au-delà de 100.000 dollars.

"J'essaye de rester philosophe. Au final, je suis en vie, en bonne santé et j'ai un toit", dit la patronne.

"Je fais ce qu'il faut pour assurer la survie de mon entreprise, et on verra bien pour la suite. C'est dur de garder la tête froide car c'est mon bébé depuis 17 ans", lâche-t-elle.