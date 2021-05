Aux Etats-Unis, Minneapolis commémore George Floyd un an après sa mort

Minneapolis commémore George Floyd dimanche, un an après sa mort sous le genou d'un policier blanc de la ville, une affaire qui a suscité l'émoi dans le monde entier et provoqué un sursaut antiraciste aux Etats-Unis.

A l'avant-veille du premier anniversaire du drame, la famille et les amis du quadragénaire afro-américain qui avait été filmé suffoquant pendant près de dix minutes sous le poids du policier Derek Chauvin, se rassemblent dimanche dans le centre de cette métropole du nord des Etats-Unis pour protester contre les violences policières.

Une manifestation est prévue à 16H00 (21H00 GMT) devant le bâtiment où Derek Chauvin a été reconnu coupable de meurtre le 20 avril. L'ancien policier, aujourd'hui incarcéré, sera fixé sur sa peine le 25 juin.

Avant de défiler dans les rues de la ville, plusieurs membres de la famille Floyd doivent prononcer un discours, de même que l'avocat Ben Crump, qui représente de nombreuses familles afro-américaines endeuillées à la suite de violences policières, et le gouverneur démocrate du Minnesota Tim Walz.

A leurs côtés, se trouvera notamment Sybrina Fulton, la mère de Trayvon Martin, dont la mort en 2012 en Floride a donné naissance au mouvement "Black Lives Matter" (les vies noires comptent).

"Nous voulons que le monde voie combien nous, les familles, souffrons, parce que la police nous a enlevé un être cher", a récemment expliqué Bridgett Floyd à l'AFP.

D'autres commémorations sont prévues dans les prochains jours, notamment mardi, jour anniversaire du meurtre, où le président Joe Biden accueillera la famille de George Floyd à la Maison Blanche, selon des médias américains.

Un an après, Minneapolis est toujours marquée par la violence et face à une flambée des homicides et des agressions armées -trois enfants ont été blessés récemment par des balles perdues- des habitants de la ville se sont organisés en patrouilles citoyennes.

Mais dimanche, les responsables religieux et les patrouilles ont promis d'unir leurs efforts avec ceux de la police pour faire baisser la violence.

Le maire Jacob Frey, qui prévoit de créer 200 postes supplémentaires de policiers, a dit soutenir les efforts de la population, y compris les patrouilles citoyennes.

"Notre plus grande force, c'est quand nous travaillons tous ensemble pour assurer la sécurité dans notre ville", a déclaré le chef de la police locale Medaria Arradondo samedi, après une nouvelle fusillade ayant fait deux morts.

George Floyd, 46 ans, avait été tué le 25 mai 2020 à Minneapolis lors de son arrestation par quatre policiers qui le soupçonnaient d'avoir écoulé un faux billet de 20 dollars. Pour le maîtriser, ils l'avaient menotté et mis à plat ventre sur le sol. Le policier blanc Derek Chauvin s'était alors agenouillé sur son cou, maintenant sa pression pendant près de dix minutes.