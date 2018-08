Aux Etats-Unis, un autiste de 13 ans se perd lors d'une randonnée: pendant 2 jours, il use de stratagèmes pour survivre (vidéo)

Aux Etats-Unis, un adolescent de 13 ans a disparu pendant 2 jours. Le jeune garçon avait égaré son groupe scout en pleine randonnée et il a vécu dans la nature en se nourrissant d’insectes. Il a été retrouvé en bonne santé.

L'histoire pourrait devenir un scénario de film hollywoodien. Garrett Hunter, âgé de 13 ans, est atteint du syndrome d'Asperger. Alors qu'il participait à une randonnée avec son camp scout, le jeune homme s'est perdu.

L'adolescent s'est alors retrouvé seul, livré à lui-même durant deux jours. "J'étais paniqué. Quand j'ai finalement retrouvé mes esprits, j'ai décidé de trouver un endroit où aller", explique-t-il.

Après avoir trouvé cet endroit, Garett a eu le bon réflexe. Il ne s'est pas éloigné de la zone. "Cela aurait été stupide de me disperser alors que je savais que les gens me cherchaient et qu'il serait plus facile pour eux de me retrouver si je restais au même endroit", indique-t-il.

En pleine nature, Garrett a utilisé son insecticide et un briquet pour faire du feu. Il a dormi en hauteur pour se prémunir des animaux. En guise de nourriture, il a ingéré des insectes et de la mousse. L'adolescent et ses parents remercient désormais toutes les personnes qui se sont mobilisées pour le retrouver. L'histoire se termine donc miraculeusement bien.





Le syndrome d'Asperger en bref



Le syndrome d'Asperger est une forme d'autisme caractérisé par des difficultés dans les interactions sociales, associées à des centres d'intérêt très précis ou à des comportements répétitifs. Ce syndrome n'implique normalement pas l'absence de déficit intellectuel et de retard dans l’apparition du langage.