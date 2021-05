Aux Etats-Unis, une loterie pour les vaccinés avec un million de dollars à la clé

Dans un pays qui ne sait plus quoi inventer pour pousser sa population à se faire vacciner, le gouverneur de l'Etat américain de l'Ohio a annoncé mercredi créer une loterie avec 1 million de dollars à la clé pour les personnes ayant reçu une injection.



Pour espérer remporter la cagnotte, les participants devront avoir plus de 18 ans, habiter dans l'Ohio, et avoir reçu au moins une dose d'un vaccin anti-Covid.

"Je sais que certains diront peut-être: 'DeWine, tu es fou! Ton idée de tirage au sort à un million de dollars est un gaspillage d'argent'. Mais le vrai gaspillage à ce stade de la pandémie -quand le vaccin est accessible à tous ceux qui le souhaitent- est un décès dû au Covid-19", a déclaré Mike DeWine, gouverneur républicain de cet Etat du nord des Etats-Unis.

Le premier vainqueur sera annoncé le 26 mai. Ensuite, un nouveau gagnant sera tiré au sort "tous les mercredis pendant cinq semaines" et décrochera chaque fois la même somme, a précisé M. DeWine. L'argent sera tiré de fonds fédéraux déjà existants, mis en place pour faire face à la pandémie.

Le vaccin Pfizer étendu aux ados de 12 à 15 ans

En parallèle, une loterie similaire à destination des moins de 17 ans vaccinés permettra de recevoir une bourse complète de quatre ans dans l'une des universités d'Etat de l'Ohio, un gain précieux dans un pays où l'éducation supérieure coûte cher.

L'Agence américaine des médicaments (FDA) a étendu lundi l'autorisation du vaccin Pfizer/BioNTech aux adolescents âgés de 12 à 15 ans. Aux Etats-Unis, où le nombre quotidien de doses administrées est désormais en baisse, les incitations se multiplient pour convaincre les indécis. Une bière, des donuts ou des billets pour des événements sportifs: tout est bon pour pousser les Américains à se faire vacciner.

Début mai, le Maryland a annoncé que les employés de l'Etat recevraient 100 dollars s'ils se faisaient vacciner. En Virginie-Occidentale, le même montant est offert en bonus d'épargne aux 16-35 ans, une catégorie d'âge plus réticente à la vaccination. Environ 58,7% des adultes américains ont reçu au moins une injection.