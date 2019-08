Aux Etats-Unis, une présentatrice TV compare son collègue noir à un gorille: elle s'excuse en larmes

Une présentatrice blanche de journal télévisé local aux Etats-Unis a présenté ses excuses après avoir comparé en direct son coprésentateur, un homme noir, à un gorille montré à l'antenne, a rapporté mardi le média NBC News.

Jeudi dernier, la chaîne locale KOCO d'Oklahoma City diffusait des images d'un bébé gorille. Alex Housden s'est alors tournée vers Jason Hackett et lui a dit "il te ressemble un peu", raconte NBC.



Le lendemain, Mme Housden, en larmes, a présenté ses excuses à M. Hackett: "J'ai dit quelque chose hier qui était inconsidéré, c'était inapproprié, et j'ai fait mal à des gens. Je veux te dire, du fond de mon coeur, que je m'excuse pour ce que j'ai dit. Je sais que ce n'était pas bien et je suis vraiment désolée".





"Profondément blessé"



Jason Hackett a accepté les excuses, mais a reconnu que les mots l'avaient "profondément blessé". "Je veux qu'on en tire un enseignement, et la leçon, c'est que les mots comptent", a-t-il ajouté.



L'incident survient au milieu de tensions raciales accrues aux Etats-Unis à la suite d'une série de remarques du président républicain Donald Trump, notamment à l'encontre de parlementaires de l'opposition démocrate.



