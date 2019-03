Aux USA, Archie Williams a passé 36 années en prison pour un meurtre qu'il n'avait pas commis: il vient d'être innocenté

36 ans en prison pour rien. Un détenu a été libéré hier d'une prison de Louisiane où il avait été enfermé après avoir été condamné pour le viol et le meurtre d'une femme en 1982. Son innocence vient d'être démontrée. Les détails avec Philippe Corbet pour RTL France.

Quand Archie Williams est entré en prison, il avait 22 ans. Il en a aujourd'hui 58. Avant de mourir, sa mère avait déménagé pour être plus proche de la prison et rendre visite à son fils qui a toujours clamé son innocence, qui a toujours cru qu'il serait un jour blanchi. Après des décennies d'effort, il a obtenu récemment que les empreintes digitales retrouvées sur la scène de crime soient à nouveau comparées au fichier national des empreintes génétiques. Il n'a suffit que de quelques heures pour déceler l'identité correspondant aux empreintes: celle d'un violeur en série. Ce dernier avait déjà été condamné pour 5 viols et est mort en prison.

Lors du procès de Williams, le procureur avait convaincu le jury que les empreintes retrouvées n'étaient pas forcément celles du violeur et que le souvenir du visage de cet homme noir était gravé dans la mémoire de la victime qui l'avait identifié. Archie Williams est enfin libre mais ne pourra obtenir que 7.000 dollars de compensation par année passée derrière les barreaux pour rien. 20 dollars par jour: c'est le prix de sa liberté volée.



